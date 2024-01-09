Подведены итоги рождественского волейбольного турнира в Пскове

10:21, 09 января 2024, ПАИ

Подведены итоги турнира по волейболу «Рождественские встречи – 2024» среди девочек 2009-2010 и 2011-2012 годов рождения. Соревнования прошли в Пскове с 5 по 7 января. Об этом ПАИ сообщил председатель Федерации волейбола Пскова Сергей Иванов.

В возрастной категории среди волейболисток 2011-2012 годов рождения первое место взяла команда «Жемчужина Полесья» из Гомельской области. Серебро соревнований досталось команде из Минской области. Замкнули тройку лидеров спортсменки из Петрозаводска.

Спортсменки из Витебской области стали победителями в возрастной категории 2009-2010 годов рождения. Уроженки Молодечно Минской области стали серебряными призёрами турнира. Псковички, воспитанницы спортшколы «Бригантина», завоевали бронзовые награды. Тренером псковских призёров является Анжела Цветкова.

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