В центральный избирательный штаб переданы подписи из Псковской области в поддержку выдвижения Путина
В центральный избирательный штаб переданы подписи из Псковской области в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборы президента России. Об этом ПАИ сообщили в избирательном штабе.
9 января в центральный избирательный штаб доставили документы ещё из 19 регионов страны, в том числе из Псковской области.
Ранее волонтёры доставили подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина из 58 регионов России.
Отметим, что выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Голосование будет трёхдневным: 15, 16, 17 марта. Жители Псковской области смогут принять участие в выборах, используя дистанционное электронное голосование.
Напомним, Центризбирком зарегистрировал уже трёх кандидатов для участия в выборах президента. Это Николай Харитонов (от КПРФ), Леонид Слуцкий (от ЛДПР) и Владислав Даванков (от партии «Новые люди»).
Действующий президент России Владимир Путин будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.
В Псковской области продолжается сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина
Сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборы президента России продолжается в Пскове
Жители Псковской области в общественных приёмных «Единой России» оставляют подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина
Ещё одна точка сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина открылась в Великих Луках
Пункты сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина работают на базе приёмных «Единой России» в Псковской области