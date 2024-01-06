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Политика

В центральный избирательный штаб переданы подписи из Псковской области в поддержку выдвижения Путина

В центральный избирательный штаб переданы подписи из Псковской области в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборы президента России. Об этом ПАИ сообщили в избирательном штабе.

9 января в центральный избирательный штаб доставили документы ещё из 19 регионов страны, в том числе из Псковской области.

Ранее волонтёры доставили подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина из 58 регионов России.

Отметим, что выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Голосование будет трёхдневным: 15, 16, 17 марта. Жители Псковской области смогут принять участие в выборах, используя дистанционное электронное голосование.

Напомним, Центризбирком зарегистрировал уже трёх кандидатов для участия в выборах президента. Это Николай Харитонов (от КПРФ), Леонид Слуцкий (от ЛДПР) и Владислав Даванков (от партии «Новые люди»).

Действующий президент России Владимир Путин будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.

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