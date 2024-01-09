75 человек погибли при пожарах в Псковской области в 2023 году
75 человек погибли в 2023 году при пожарах в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
При пожарах погибли 74 взрослых и один ребенок, травмы получили 47 человек. Из числа погибших 24 человека были пенсионного возраста, 41 – без определённого рода деятельности, пять рабочих и четыре инвалида. Пожарным удалось спасти 400 человек.
Всего за 12 месяцев 2023 года в регионе произошло 3 326 пожаров. Возгорания нанесли материальный ущерб в размере 75 млн 177 тысяч рублей.
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