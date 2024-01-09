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Спорт

Семь великолучан представят Псковскую область на чемпионате России по стрельбе из лука

Семь великолучан представят Псковскую область на чемпионате России по стрельбе из лука, который пройдёт в Орле с 14 по 19 января. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер команды Виталий Андреев.

Семь великолучан представят Псковскую область на чемпионате России по стрельбе из лука. Фото: Всероссийская федерация стрельбы из лука

От Псковской области на соревнования отправятся Ника Снеткова, Александра Савенкова, Милана Мурзина, Илья Силаев, Игорь Николаев, Владимир Фазанов и Сергей Кузнецов.

Спортсмены примут участие в командном и личном турнирах.

На новогодних праздниках великолучане усиленно готовились к чемпионату. Результат, который продемонстрируют лучники на этих стартах, будет влиять на комплектование сборной России по стрельбе из лука.

«Я считаю, что важны любые соревнования, потому что турнир – это подготовка спортсменов. А чемпионат России – это самые важные соревнования. Как выступим, покажет время», – прокомментировал Виталий Андреев.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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