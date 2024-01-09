Семь великолучан представят Псковскую область на чемпионате России по стрельбе из лука

13:45, 09 января 2024, ПАИ

Семь великолучан представят Псковскую область на чемпионате России по стрельбе из лука, который пройдёт в Орле с 14 по 19 января. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер команды Виталий Андреев.

От Псковской области на соревнования отправятся Ника Снеткова, Александра Савенкова, Милана Мурзина, Илья Силаев, Игорь Николаев, Владимир Фазанов и Сергей Кузнецов.

Спортсмены примут участие в командном и личном турнирах.

На новогодних праздниках великолучане усиленно готовились к чемпионату. Результат, который продемонстрируют лучники на этих стартах, будет влиять на комплектование сборной России по стрельбе из лука.

«Я считаю, что важны любые соревнования, потому что турнир – это подготовка спортсменов. А чемпионат России – это самые важные соревнования. Как выступим, покажет время», – прокомментировал Виталий Андреев.

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