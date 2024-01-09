Три года условно получил сотрудник магазина, заперший ребёнка в холодильнике

15:57, 09 января 2024, ПАИ

Три года условно получил сотрудник магазина в Новосибирске, заперший ребёнка в холодильнике, сообщает «Российская газета».

23 августа 2022 года сотрудник магазина на улице Селезнева закрыл в холодильном складском помещении мальчика, который потребовал убрать просроченные продукты с прилавков. О том, что потребитель имеет право сообщить продавцам о просрочке и попросить убрать такие продукты, ребенок узнал от видеоблогера. Сотрудник, которому не понравилось такое поведение, отвел ребенка в подсобку и запер в холодильном помещении. Оттуда мальчик позвонил в полицию.

Суд признал мужчину виновным по статье 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего» и приговорил к трем годам лишения свободы условно, сообщает Следственное управление СК по Новосибирской области.