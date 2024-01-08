Мужчина утопил автомобиль после дрифта на льду реки Великой в Псковской области

14:30, 08 января 2024, ПАИ

Мужчина утопил свой автомобиль после дрифта на льду реки Великой в Псковской области, сообщили ПАИ очевидцы.

Происшествие случилось 7 января на льду реки Великой рядом с деревней Устье Псковского района.

По предварительным данным, мужчина хотел сделать эффектный дрифт на льду реки Великой. Всё происходящее снимала камера в машине, а также находившиеся на льду очевидцы.

Машина утонула, она находится на глубине четырёх метров. В происшествии никто не пострадал, все люди живы.