Мужчина утопил автомобиль после дрифта на льду реки Великой в Псковской области
Мужчина утопил свой автомобиль после дрифта на льду реки Великой в Псковской области, сообщили ПАИ очевидцы.
Происшествие случилось 7 января на льду реки Великой рядом с деревней Устье Псковского района.
По предварительным данным, мужчина хотел сделать эффектный дрифт на льду реки Великой. Всё происходящее снимала камера в машине, а также находившиеся на льду очевидцы.
Машина утонула, она находится на глубине четырёх метров. В происшествии никто не пострадал, все люди живы.
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08 января 2024
Публикуем видео утопления автомобиля после дрифта на льду реки Великой в Псковской области