Пскович примет участие в Кубке России по боксу
Псковский спортсмен Артур Кулаков примет участие в Кубке России по боксу имени двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова, который пройдёт в Самаре с 15 по 21 января. Об этом ПАИ сообщил пресс-секретарь дирекции в Федерации бокса России в СЗФО Олег Лаптев.
Также в соревнованиях примут участие более десяти действующих чемпионов России. Помимо Артура Кулакова ещё один боксёр Дмитрий Шефер из Калининградской области примет участие в турнире от Северо-Западного федерального округа.
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