Опубликован график выездной диспансеризации в Великолукском районе
График выездной диспансеризации в Великолукском районе в январе 2024 года опубликовала газета «Наш путь».
11 января – деревня Крутовраг Переслегинской волости;
12 января – деревни Полибино и Черенка Пореченской волости;
19 января – деревня Кислово Переслегинской волости;
22 января – посёлок Дорожный Лычевской волости;
23 января – деревня Майкино Переслегинской волости;
24 января – посёлок Нагорный и деревня Рыканово Переслегинской волости;
26 января – деревня Кулево Переслегинской волости;
29 января – деревня Булынино Лычевской волости;
31 января – посёлок Дубрава-1 Лычевской волости.
Напомним, что диспансеризация проходит в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.
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