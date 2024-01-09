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Опубликован график выездной диспансеризации в Великолукском районе

График выездной диспансеризации в Великолукском районе в январе 2024 года опубликовала газета «Наш путь».

Опубликован график выездной диспансеризации в Великолукском районе. Фото: газета «Наш путь»

11 января – деревня Крутовраг Переслегинской волости;

12 января – деревни Полибино и Черенка Пореченской волости;

19 января – деревня Кислово Переслегинской волости;

22 января – посёлок Дорожный Лычевской волости;

23 января – деревня Майкино Переслегинской волости;

24 января – посёлок Нагорный и деревня Рыканово Переслегинской волости;

26 января – деревня Кулево Переслегинской волости;

29 января – деревня Булынино Лычевской волости;

31 января – посёлок Дубрава-1 Лычевской волости.

Напомним, что диспансеризация проходит в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

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