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Происшествия

Три пожара произошло в Псковской области за сутки

Пожарные подразделения ликвидировали три пожара в Псковской области за сутки, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Три пожара произошло в Псковской области за сутки. Фото: ПАИ

9 января в 19:03 на улице Новой в Печорах огонь повредил потолок на кухне двухкомнатной квартиры на первом этаже двухэтажного дома. Кроме того, кухня полностью закопчена. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в кухне.

В этот же день в 20:18 на улице Кооператоров в Стругах Красных загорелась кровля в бесхозном строении, предварительно из-за неосторожного обращения с огнём. Пожарным удалось предотвратить возгорание жилого дома, бани, двух гаражей и хозпостройки.

Кроме того, в 23:13 в неэксплуатируемом строении на улице Карла Маркса в Новоржеве полностью сгорела кровля. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём. Пожарные подразделения спасли от возгорания пять хозяйственных построек.

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