В российских магазинах могут появиться полки с бесплатными продуктами

13:25, 10 января 2024, ПАИ

В российских магазинах могут появиться полки с бесплатными продуктами для пенсионеров и социально незащищённых граждан. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму РФ 10 января, сообщает «Известия».

Согласно исследованиям, более трети всей пищевой продукции превращается в отходы (в основном это продукты первой необходимости). При этом 60,4 % граждан тратит на продукты половину своего ежемесячного дохода, у 16 % почти весь заработок уходит на питание. Для решения этой проблемы будут созданы социальные полки с продуктами питания, у которых истекает срок годности. Пользоваться ими смогут бесплатно пенсионеры и социально незащищенные категории граждан на основании подтверждающих статус документов.

Кроме того, в Госдуму внесут законопроект с поправками в Налоговый кодекс. Лимиты расходов, которые могут быть направлены на благотворительность, увеличатся с 1 до 5 % от выручки.

Ожидается, что налоговые послабления приведут к увеличению оказания благотворительной помощи. На сегодняшний день ряд крупных торговых сетей уже реализует программы по передаче адресной продовольственной помощи нуждающимся, а также развивает проекты фудшеринга с благотворительными фондами.

Отметим, что ранее Минпромторг поддержал программу фудшеринга по раздаче продуктов малоимущим.

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