Нарколог Мешков перечислил не сочетающиеся с алкоголем продукты

22:58, 02 января 2024, ПАИ

Продукты, которые замедляют выведение алкоголя из организма, перечислил заведующий наркологическим отделением клиники «Альянс КРК» Сергей Мешков в беседе с «Газетой.Ru».

К таким продуктам относятся свинина, сало, икра, жирная рыба, майонез, сыр и масло. Они уменьшают всасывание алкоголя из органов желудочно-кишечного тракта в кровь. По словам врача, жирная пища действительно помогает какое-то время не пьянеть, но в то же время она притупляет чувство меры и контроля выпитого.

Напротив, процесс метаболизма алкоголя ускоряют молоко, кефир, йогурты, специи, имбирь, устрицы, яблоки, лимон, индейка, брокколи, шпинат, зелёный чай и чёрный кофе. Хорошими закусками к алкоголю могут быть приготовленные овощи, квашеная капуста, винегрет, запечённое мясо и рыба, морепродукты, сухофрукты, цитрусовые и мёд. Лучше всего справиться с утренним похмельем поможет капустный рассол.

Ранее диетолог рассказал, чем можно и нельзя запивать водку. Псковский врач также предупредила, что безопасной дозы алкоголя не существует.

Кроме того, крепкий алкоголь в России в 2024 году подорожает на 10 %. В стране также планируют сократить потребление алкоголя до 7,8 литра на человека.

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