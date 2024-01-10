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Происшествия

Пожарные ликвидируют возгорание частного дома в Пыталово

Частный дом горит на улице Партизанской в Пыталово, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Пожарные ликвидируют возгорание частного дома в Пыталово. Фото здесь и далее: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

По предварительной информации, хозяин дома сегодня уехал в Псков к детям. Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте работают пожарные подразделения, бригада скорой помощи и сотрудники полиции. Обстоятельства возгорания выясняются.

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