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Происшествия

Более 4,5 млн рублей лишились жители Псковской области после общения с телефонными мошенниками

Жители Пскова, Великих Лук и Красногородска лишились более 4,5 миллионов рублей после звонков от мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Более 4,5 млн рублей лишились жители Псковской области после общения с телефонными мошенниками. Фото: ПАИ

По версии следствия, нескольким жителям региона звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Они похищали сбережения псковичей.

В частности, злоумышленники заявили двум пенсионеркам, что их родственникам грозит уголовная ответственность, якобы, за совершенные ДТП. Чтобы решить возникшие проблемы мошенники предложили вложиться финансово. Пожилые женщины поддались на эту уловку и передали свои деньги курьерам.

Некоторым жителям области махинаторы предложили дополнительный заработок на одном из интернет-сайтов. Другим они сообщили, что кто-то будто бы собирается незаконно оформить на них кредиты, в связи с чем следует срочно перевести деньги на «безопасный счёт».

В итоге жители Псковской области потеряли после общения с мошенниками более 4,5 млн рублей. Они обратились за помощью в полицию.

По данным фактам возбудили уголовные дела. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в ходе следствия.

Кроме того, в Пскове и Великих Луках снова произошли случаи незаконного доступа злоумышленников к личным кабинетам пользователей сайта «Госуслуги» и последующим блокированием их учётных записей.

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