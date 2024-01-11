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Политика

Олег Брячак поставил подпись в поддержку Владимира Путина

Депутат Псковского областного Собрания депутатов, лидер Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия – За правду» Олег Брячак в четверг, 11 января, поставил подпись в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на предстоящих выборах президента РФ, сообщает корреспондент ПАИ.

Олег Брячак поставил подпись в поддержку Владимира Путина. Фото: ПАИ

«Сегодня каждый гражданин должен сделать свой выбор. Либо гражданин за развитие страны, за сильную Россию, а сильная Россия может быть только с сильным президентом», – сказал Олег Брячак.

«Когда страна ведёт боевые действия, как наша страна, главнокомандующего не меняют никогда. Лично я присутствую на пикете по сбору подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина, вся наша партия «Справедливая Россия» единогласно проголосовала за то, чтобы нашим кандидатом был именно Владимир Владимирович. Мы все понимаем, что сегодня надо быть выше политических амбиций и принимать те решения, которые для страны будут полезны и в будущем тоже», – подчеркнул политик.

С 3 января пункты сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборы президента России работают на базе местных общественных приемных партии «Единая Россия» в районах Псковской области. В районах пункты сбора подписей на базе общественных приемных «Единой России» работают с 10 до 12 часов. Пункты сбора подписей на базе общественных приемных партии в Пскове и Великих Луках будут работать с 10:00 до 16:00. В торговых центрах Пскова и Великих Лук работают в то же время, что и раньше, – с 17 до 20 часов.

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