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Общество

Надёжную эксплуатацию газораспределительной системы в праздничные дни обеспечили в Пскове

Специалисты компании «Газпром газораспределение Псков» обеспечили надёжную эксплуатацию газораспределительной системы в праздничные дни, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Надёжную эксплуатацию газораспределительной системы в праздничные дни обеспечили в Пскове. Фото: ПАИ

Ещё до праздников газовики проверили техническое состояние оборудования и обеспечили готовность транспорта и строительной техники для выполнения возможных аварийно-восстановительных работ. На случай возникновения чрезвычайной ситуации они предусмотрели систему оперативного оповещения и реагирования.

Чтобы обеспечить надёжное газоснабжение в период максимальных нагрузок на газораспределительные сети, компания установила специальный график работы для аварийно-диспетчерской службы и организовала круглосуточное дежурство технических руководителей, ответственных специалистов, а также дополнительных аварийно-восстановительных бригад.

Содержать в исправном состоянии газоиспользующее оборудование позволяет ежегодное техническое обслуживание, подчеркнула заместитель генерального директора – главный инженер АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова. В компании призвали жителей Псковской области не пренебрегать своими обязанностями – заключать договоры на техническое обслуживание и предоставлять газовикам доступ в квартиры для проведения работ. Чтобы узнать дату проведения технического обслуживания, необходимо позвонить диспетчерам службы внутридомового газового оборудования по телефону 79-01-40.

Всего же в праздничные дни в аварийно-диспетчерскую службу компании «Газпром газораспределение Псков» поступило порядка 200 заявок. Все неисправности оперативно устранили аварийные бригады, подчеркнули в компании.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Псковской области в рамках догазификации от жителей региона принято около 20 тысяч заявок, а заключено более 17 тысяч договоров, из которых около 14 тысяч исполнены.

Напомним, что в конце декабря 2023 года АО «Газпром газораспределение Псков» и ГУ МЧС России по Псковской области подписали соглашение о взаимодействии. Оно рассчитано на дальнейшую совместную информационно-профилактическую работу с населением.

Отметим, что с основными правилами безопасного использования газа в быту можно ознакомиться здесь.

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