Детскую игровую комнату укомплектовали в Великолукской больнице

11:26, 12 января 2024, ПАИ

Игровую комнату укомплектовали в детском хирургическом отделении Великолукской межрайонной больницы. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на учреждение.

В частности, в игровую комнату передали картину для украшения помещения и детский конструктор.

Кроме того, медработники обратили внимание на нехватку книг для подростков. Исполняющая обязанности главного врача Великолукской межрайонной больницы Екатерина Баранова отметила, что этот вопрос будет решён в ближайшее время.

При этом в комнате есть всё необходимое для комфортного проведения досуга детей.

Ранее сообщалось, что в Великолукскую межрайонную больницу также передали дополнительное оборудование и 20 медицинских кроватей.

Напомним, что о планах объединить Великолукскую межрайонную больницу с Псковской областной больницей сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Также сообщалось, что Великолукская межрайонная больница получит статус филиала Псковской областной клинической больницы.