Детскую игровую комнату укомплектовали в Великолукской больнице
Игровую комнату укомплектовали в детском хирургическом отделении Великолукской межрайонной больницы. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на учреждение.
В частности, в игровую комнату передали картину для украшения помещения и детский конструктор.
Кроме того, медработники обратили внимание на нехватку книг для подростков. Исполняющая обязанности главного врача Великолукской межрайонной больницы Екатерина Баранова отметила, что этот вопрос будет решён в ближайшее время.
При этом в комнате есть всё необходимое для комфортного проведения досуга детей.
Ранее сообщалось, что в Великолукскую межрайонную больницу также передали дополнительное оборудование и 20 медицинских кроватей.
Напомним, что о планах объединить Великолукскую межрайонную больницу с Псковской областной больницей сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Также сообщалось, что Великолукская межрайонная больница получит статус филиала Псковской областной клинической больницы.
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