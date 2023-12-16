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Общество

20 медицинских кроватей поступило в Великолукскую межрайонную больницу

20 медицинских кроватей поступило в Великолукскую межрайонную больницу из Псковской областной клинической больницы. Шесть из них были переданы в родильный дом. Об этом пишет «Luki-News» со ссылкой на Великолукскую межрайонную больницу.

20 медицинских кроватей поступило в Великолукскую межрайонную больницу. Фото: Luki-News

«Кровати мобильные, удобные. Всё создано для комфорта людей. Кроме того, от поступления в роддом до перевода в послеродовое отделение очень была рада уютной обстановке, созданной в учреждении», – рассказала одна из пациенток больницы Алена Волкова.

Медицинские кровати позволяют оказать больному своевременную помощь, провести реанимационные мероприятия, различные процедуры и манипуляции. Специальный вид мебели гарантирует комфортное пребывание больного и распределение нагрузок в положении лежа за счет ортопедического матраса и возможности регулировок головной, поясничной и ножной секций.

Ранее сообщалось, что в Великолукскую межрайонную больницу также передали дополнительное оборудование.

Напомним, что о планах объединить Великолукскую межрайонную больницу с Псковской областной больницей сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Также сообщалось, что Великолукская межрайонная больница получит статус филиала Псковской областной клинической больницы.

Кроме того, сообщалось, что Псковская городская больница будет юридически объединена с Псковской областной клинической больницей и станет её филиалом. Об этом заявила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на брифинге в медиацентре ПАИ.

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