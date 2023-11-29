Дополнительное оборудование передали в Великолукскую межрайонную больницу
Дополнительное оборудование передали в Великолукскую межрайонную больницу, сообщается в группе Псковской областной клинической больницы в соцсети «ВКонтакте».
Речь идёт о 15 холодильниках. Их распределили между структурными подразделениями медучреждения, в частности, направили в родильный дом, Куньинский филиал, а также в стационары, расположенные на улицах Пушкина, 5 и Больничной, 10.
«Улучшение материально-технической базы организации – одна из приоритетных задач в рамках интеграции Великолукской межрайонной больницы и Псковской областной клинической больницы», – подчеркнули в медучреждении.
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