Десять волков добыли охотники в Красногородском районе с начала зимы
Десять волков добыли охотники в Красногородском районе с начала зимы. Об этом пишет районная газета «Заря» со ссылкой на администрацию муниципалитета.
За последние дни охотники из Красногородского, Опочецкого и Пыталовского округов добыли четыре волка в окрестностях деревень Шахово, Яшково, Платишино и Поршино. Все хищники оказались волчицами.
Всего с момента установления снежного покрова охотники добыли на территории Красногородского района десять волков – семь волчиц и три волка. В облавных охотах на хищников участвовало более 30 человек.
Ранее волка заметили жители села Новоселье Стругокрасненского района, а также в центре Себежа. Кроме того, волки напали на двух собак в одной из деревень Себежского района. Председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ пояснил, что в Псковской области волки выходят к домам в поисках еды.
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