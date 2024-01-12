Десять волков добыли охотники в Красногородском районе с начала зимы

13:10, 12 января 2024, ПАИ

Десять волков добыли охотники в Красногородском районе с начала зимы. Об этом пишет районная газета «Заря» со ссылкой на администрацию муниципалитета.

За последние дни охотники из Красногородского, Опочецкого и Пыталовского округов добыли четыре волка в окрестностях деревень Шахово, Яшково, Платишино и Поршино. Все хищники оказались волчицами.

Всего с момента установления снежного покрова охотники добыли на территории Красногородского района десять волков – семь волчиц и три волка. В облавных охотах на хищников участвовало более 30 человек.

Ранее волка заметили жители села Новоселье Стругокрасненского района, а также в центре Себежа. Кроме того, волки напали на двух собак в одной из деревень Себежского района. Председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ пояснил, что в Псковской области волки выходят к домам в поисках еды.