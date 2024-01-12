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Происшествия

Волки напали на собак в деревне Себежского района

Двое волков напали на собак в деревне Новоселье Себежского района, сообщается в местных соцсетях.

Волки напали на собак в деревне Новоселье Себежского района. Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

Вечером 11 января хищники напали на двух собак в деревне Новоселье за нефтебазой. Увидевшая это хозяйка собак смогла отогнать волков.

«Откуда у меня появилось столько силы и смелости – я не знаю. Волки убежали в лес, собак я забрала домой», – рассказала она.

В комментариях ей посоветовали обратиться к охотоведу регионального комитета по природным ресурсам и экологии.

Ранее волка в центре Себежа запечатлели видеокамеры. Также волка заметили жители села Новоселье Стругокрасненского района. Председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ пояснил, что в Псковской области волки выходят к домам в поисках еды.

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