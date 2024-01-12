Рост медиаиндекса отмечен у всех лидеров регионального рейтинга «Псковской правды»

15:41, 12 января 2024, ПАИ

Рост медиаиндекса всех лидеров регионального рейтинга «Псковской правды» произошёл в декабре 2023 года. Рейтинг составлен на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

Шесть из семи участников первой десятки регионального топ-30 повысили свой медиаиндекс. Первое место занял губернатор Псковской области Михаил Ведерников (медиаиндекс 21 750, +6,6 %), второе – глава Пскова Борис Елкин (медиаиндекс 6 416, +30,6 %), а на третьем месте расположился председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов (медиаиндекс 4 028, +36 %).

Четвёртое место занимает первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак (медиаиндекс 2 912, +8,7 %), пятое – первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова (медиаиндекс 2 296, +32,7 %) и седьмое – вице-спикере Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков (медиаиндекс 2 011, +2,7 %).

При этом из лидеров рейтинга медиандекс депутата Госдумы РФ, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского понизился. Он занял шестое место с медиаиндексом 2 250. В сравнении с ноябрём результат стал меньше на 1,3 %.

Ознакомиться с полными данными медиарейтингов можно на сайте «Псковской правды».