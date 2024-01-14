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Происшествия

Скончался каскадёр Александр Захаренков

Российский актёр и каскадёр Александр Захаренков умер в возрасте 38 лет, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на портал «Кино-Театр.ру».

Причина смерти не уточняется.

Захаренков снялся более чем в 20 фильмах и сериалах, среди которых «Боец. Рождение легенды», «СОБР», «Котовский», «Господа офицеры: Спасти императора», «Псевдоним: Албанец». Он также принял участие в фильмах «Балканский рубеж» и «Тайна печати дракона». В последней картине он делил съёмочную площадку с Арнольдом Шварценеггером и Джеки Чаном.

Напомним, в возрасте 70 лет ушёл из жизни российский киновед, журналист, режиссёр и сценарист Пётр Черняев. Он известен по сериалам «Адвокат», «Солдаты», «Универ», «Ранетки», «След», «Глухарь», «Интерны» и другим работам.

7 января скончался легендарный немецкий футболист и тренер, двухкратный обладатель «Золотого мяча» и один из трёх футболистов в истории, который смог стать чемпионом мира и в качестве игрока, и в качестве тренера, Франц Беккенбауэр. Ему было 78 лет.

Также не стало народного артиста СССР Юрия Соломина. Он исполнил главные фильмы в оскароносном фильме «Дерсу Узала» Акиры Куросавы, «Блокада», «Летучая мышь» и «ТАСС уполномочен заявить…».

Сегодня, 14 января, на 77-м году жизни умер поэт, литературный критик, публицист и эссеист, лауреат премии Андрея Белого Лев Рубинштейн.

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