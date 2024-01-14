Умер российский поэт и публицист Лев Рубинштейн

11:39, 14 января 2024, ПАИ

На 77-м году жизни в Москве умер поэт Лев Рубинштейн. Об этом сообщила дочь публициста Мария Рубинштейн в своём блоге на сайте Livejournal.

«Мой папа, Лев Рубинштейн, умер сегодня», – написала она.

Напомним, в ночь на 9 января Льва Рубинштейна сбила машина на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Образцова в Москве. После ДТП его в тяжёлом состоянии госпитализировали в НИИ им. Склифосовского, где он несколько дней находился в коме.

Лев Рубинштейн – литературный критик, публицист и эссеист, лауреат премии Андрея Белого. Наряду с Дмитрием Приговым и Всеволодом Некрасовым считается одним из основоположников московского концептуализма в литературе, в конце 70-х Рубинштейн под влиянием опыта работы с библиотечными карточками создал уникальную форму – стихи на карточках.