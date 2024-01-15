Вылет утреннего самолета из Пскова в Москву задерживается
Вылет авиарейса Москва - Псков на данный момент задержан на 35 минут. Таковы данные приводятся на онлайн-табло московского аэропорта Внуково.
Самолет должен был вылететь в 8:00, на данный момент его задержали до 08:40. Также задерживаются рейс из Махачкалы и два рейса из Сочи.
Накануне специалисты назвали пять самых недооценённых туристических направлений в России, а также новые виды туризма в стране.
Ранее рабочая группа оценила оснащенность псковского аэропорта имени княгини Ольги в рамках мониторинга доступности среды для лиц с ОВЗ. Группа положительно оценила доступность аэропорта, но дала рекомендации для дальнейшей работы.
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