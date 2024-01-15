Вылет утреннего самолета из Пскова в Москву задерживается

08:40, 15 января 2024, ПАИ

Вылет авиарейса Москва - Псков на данный момент задержан на 35 минут. Таковы данные приводятся на онлайн-табло московского аэропорта Внуково.

Самолет должен был вылететь в 8:00, на данный момент его задержали до 08:40. Также задерживаются рейс из Махачкалы и два рейса из Сочи.

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