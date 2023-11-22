Эксперты оценили доступность для инвалидов аэропорта Пскова

14:55, 22 ноября 2023, ПАИ

Рабочая группа оценила оснащенность псковского аэропорта княгини Ольги в рамках мониторинга доступности среды для лиц с ОВЗ, приуроченного ко Всемирному дню инвалидов. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ сообщила председатель регионального отделения ВОИ, депутат Псковской городской Думы Марина Борисенкова.

В мероприятии приняли участие руководитель Псковской транспортной прокуратуры Виталий Фетисов, директор аэропорта Артём Тарасов, председатель Псковской ВОС Владимир Прокудин, председатель Псковского общества глухих Сергей Кательницкий, сертифицированный эксперт по созданию доступной среды Малин Эльдар.

По словам Марины Борисенковой, они оценили созданные условия для перемещения лиц с ОВЗ в аэропорту: прилегающую территорию аэропорта, здание самого аэропорта, стойки регистрации, зоны ожидания, входную группу, перрон посадки и пути движения от высадки из транспортного средства до получения багажа.

Группа положительно оценила доступность аэропорта, но дала рекомендации для дальнейшей работы.

«Идеальных объектов, которые полностью доступны по всем нормам, СНиПам, ГОСТам, наверное, вообще не существует. Но в рамках универсального дизайна в аэропорту сделано очень много, обеспечен доступ для инвалидов-опорников, для инвалидов с нарушением слуха, есть приспособления при входе на объект для инвалидов с нарушением зрения. Но, конечно, они требуют доработок. Многое оборудовано уже лет 7-8, а то и 10 назад. Уже поменялись какие-то нормы, нужно приводить в соответствие. Сотрудники аэровокзала обучены, имеют сертификаты, помощь оказывают людям с инвалидностью, радушно встречают», – отметила Марина Борисенкова.

Экспертная группа подготовила список рекомендаций, которые помогут сделать аэропорт более комфортным для инвалидов, сообщила Борисенкова. В частности, речь шла об оснащении территории аэропорта амбулифтом. Амбулифт – это специализированный подъёмник, предназначенный для посадки в салон самолёта людей с ограниченными возможностями. «Средства вроде бы запланированы и в следующем году данное оборудование планируется к закупке, что нас очень порадовало», – отметила председатель регионального отделения ВОИ.

От общества глухих было пожелание приобрести индукционную петлю, а региональный ВОС, в свою очередь, рекомендовал обозначить дверь входа в аэропорт звуковыми маяками.

«Но в процессе разговора было принято решение, что звуковые маяки иногда создают определённые неудобства людям, работающим в аэропорту. Потому что монотонный звук фонит постоянно. Было принято решение, что, возможно, будет правильным разместить динамик прямо над дверью, чтобы человек с тотальной слепотой, с полной потерей зрения смог ориентироваться по звуку на двери. Динамик, предположим, информационный – самого аэровокзала или сопровождение радиостанций», – подчеркнула Марина Борисенкова.

Председатель регионального отделения ВОИ выразила уверенность, что руководство аэровокзала слышит рекомендации и принимает их в расчёт.