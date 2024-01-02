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Общество

Названы пять самых недооценённых туристических направлений в России

Пять самых недооценённых туристических направлений в России перечисляет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу «Яндекс Путешествий».

Одним из таких направлений является долина реки Бикин в Хабаровском крае, где сохранились леса доледникового периода. Там живут амурские тигры и представители коренных народов, которые поклоняются духам «таинственной тайги». Туристы также могут посетить национальный парк с экомаршрутами и базами для отдыха.

Недооценено и село Хатанга на полуострове Таймыр в Красноярском крае. Туристы могут посетить одну из самых северных православных церквей, полюбоваться северным сиянием, посетить музей мамонтов, погулять по этнопарку Каталык и увидеть огромный метеоритный кратер Попигай.

В список вошёл и город Мценск Орловской области, в котором находится музей-усадьба Спасское-Лутовиново, где прошли детские годы Тургенева, а также культовый дом леди Макбет. В городе также есть необычная экспозиция сбитых самолётов под открытым небом и музей мценского кружева.

Ещё одно непопулярное направление – Чукотка. Здесь туристы могут посетить заброшенный военный посёлок Гудым или находящийся вдали от городской суеты Золотой хребет.

Наконец, озеро Донгуз Орун-Кёль в Кабардино-Балкарии. Здесь можно полюбоваться природными достопримечательностями, среди которых водопады, ущелья, минеральные источники и гора Эльбрус.

Ранее были названы самые необычные новогодние туры по России, а также новые виды туризма в стране. Кроме того, сообщалось, что в России вырос спрос на горнолыжный отдых. На 8–14 % выросли и цены в российских отелях. Также отмечалось, что почти 70 тысяч китайских туристов оформили электронные визы в Россию, а российские туристы для новогоднего отпуска чаще всего из стран Европы выбирают Италию. Говорилось и то, что в России планируют построить туристический комплекс в Арктике.

Ранее сообщалось, что в Псковской области планируют построить новую трёхзвёздочную гостиницу. Кроме того, регион презентовал необычные туристические маршруты на международной выставке-форуме «Россия».

Напомним также, что востребованность Пскова в новогодние праздники у туристов выросла в пять раз. С туристическим потенциалом региона ознакомились туроператоры, оценив более десяти объектов.

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