Псковичи стали призёрами межрегиональных соревнований по биатлону

10:46, 15 января 2024, ПАИ

Псковичи стали победителями и призёрами межрегиональных соревнований по биатлону, который прошел в Смоленской области на биатлонном комплексе «Чайка» с 10 по 13 января. Об этом сообщается в группе «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте».

Спортсмены соревновались в дисциплинах спринт и масстарт.

Пскович Глеб Макеев взял золото в обеих дисциплинах, Анастасия Делюкина завоевала серебро в спринте, а Олеся Губарева повторила второй результат в гонке масстарт.

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