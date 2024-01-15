Псковичи стали призёрами межрегиональных соревнований по биатлону
Псковичи стали победителями и призёрами межрегиональных соревнований по биатлону, который прошел в Смоленской области на биатлонном комплексе «Чайка» с 10 по 13 января. Об этом сообщается в группе «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте».
Спортсмены соревновались в дисциплинах спринт и масстарт.
Пскович Глеб Макеев взял золото в обеих дисциплинах, Анастасия Делюкина завоевала серебро в спринте, а Олеся Губарева повторила второй результат в гонке масстарт.
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