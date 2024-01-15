Шахматный турнир памяти Елены Горащенковой пройдёт в Пскове

10:59, 15 января 2024, ПАИ

Турнир памяти организатора и сподвижника шахматного движения Псковской области, исполнительного директора региональной Федерации шахмат Елены Горащенковой пройдёт в Ледовом дворце Пскова 27 января. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Турнир пройдёт в 11 туров с контролем времени в пять минут и тремя секундами добавления на каждый ход. Принять участие в соревнованиях смогут все желающие шахматисты, оплатившие заявочный взнос.

Победителей и призёров наградят грамотами и поощрят денежными призами. Дополнительно призы получат шахматисты в номинациях среди ветеранов, а также юношей и девушек до 14 лет.

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