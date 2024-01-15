Подведены итоги детского турнира по настольному теннису в Печорах

11:50, 15 января 2024, ПАИ

Подведены итоги детского турнира по настольному теннису «Новое поколение», который прошёл в Печорах Псковской области 13 января. Об этом сообщается в группе «Настольный теннис Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях приняли участие 23 спортсмена из Псковской и Ленинградской областей – 12 девочек и 11 мальчиков. Спортсмены соревновались в общем зачёте, но результаты подводились по двум возрастным группам.

Среди мальчиков 2008-2010 годов рождения лучший результат показал Дмитрий Молчанов из Дно, а его соотечественник Иван Зинченко занял второе место. Среди девочек этой возрастной категории победителем стала Валерия Дробышева из Дно. Серебро досталось островичке Ярославе Закусиловой. Бронзовая награда оказалась на счету Екатерины Мигровой из Острова.

Денис Ширяев и Антон Махалов из Луги заняли первое и второе места среди мальчиков 2011 года рождения и моложе. Бронзу забрал пскович Александр Тимофеев. У девочек весь пьедестал достался теннисисткам из Луги. Золото на счету Марии Дроздовой, серебро взяла Полина Седляр, а последней в тройке лидеров стала Дарья Шарапова.

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