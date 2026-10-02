Великолукские самбистки завоевали две бронзы на Кубке пяти морей в Калининграде
Воспитанницы великолукской школы самбо стали бронзовыми призёрами всероссийских соревнований «Кубок пяти морей» среди девушек 12–14 лет в Калининграде. Об этом ПАИ сообщили в Федерации самбо Псковской области.
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Фото: Федерация самбо Псковской области
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Фото: Федерация самбо Псковской области
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Фото: Федерация самбо Псковской области
Марина Васильева заняла третье место в весовой категории до 37 килограммов, Алёна Яковлева – в категории до 59 килограммов.
Обе спортсменки представляют Великие Луки и тренируются под руководством Антона Барканова.
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