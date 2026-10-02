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Спорт

Немец Франц Райндль избран президентом Международной федерации хоккея

Новым президентом Международной федерации хоккея стал представитель Германии Франц Райндль. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Фото: ПАИ

Выборы главы IIHF состоялись в рамках полугодового конгресса, проходившего на испанском Тенерифе. В борьбе за пост 71-летний Райндль опередил чеха Петра Бржизу и Айваза Оморканова из Киргизии. В первом туре голосования Райндль получил поддержку 30,77% делегатов, Оморканов – 28,21%, Бржиза – 41,03%. Во втором туре немец набрал 51,28% голосов, его чешский соперник – 48,72%.

Ранее свои кандидатуры сняли белорус Сергей Гончаров, словенец Матьяж Раковец, датчанин Хенрик Бах-Нильсен, эстонец Яан Мельдер, грузин Закария Хечуашвили и испанец Франк Гонсалес.

Райндль является членом совета Международной федерации хоккея с 2016 года, ранее возглавлял комитет по соревнованиям и комитет спортсменов. В бытность игроком он принял участие в девяти чемпионатах мира, трех Олимпиадах и Кубке Канады, а также завоевал бронзу Олимпийских игр 1976 года. Как функционер Райндль занимал должность генерального секретаря оргкомитетов чемпионатов мира 2001 и 2010 годов в Германии, руководил оргкомитетом турнира 2017 года, который принимали Германия и Франция. В 2016 году он был президентом сборной Европы на Кубке мира, где команда дошла до финала. Более 30 лет Райндль работал генеральным менеджером сборной Германии и возглавлял Немецкий хоккейный союз.

В конце марта предыдущий президент IIHF Люк Тардиф заявил, что не будет баллотироваться на новый срок.

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