Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Подведены итоги первого рейтингового турнира Псковской области по настольному теннису

Подведены итоги первого в этом году рейтингового турнира региона по настольному теннису, который прошёл в Печорах 13 января. Об этом сообщается в группе «Настольный теннис Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Подведены итоги первого рейтингового турнира Псковской области по настольному теннису. Фото: Виктория Синельникова

Соревнования собрали 25 человек. Наград удостоились спортсмены в общем и юниорском зачётах.

Степан Бутырко из Пскова взял золотую награду общего зачёта. Пскович Дмитрий Горбачев стал серебряным призёром, а пскович Владислав Михайлов разместился на третьей строчке.

Среди юниоров лучшим стал Левин Михаэль из Пскова. Второе и третье места достались дновцам Павлу Морозову и Максиму Фёдорову.

Анастасия Ильина из Пскова заняла первое место среди юниорок. Псковичка Алеся Голубович стала серебряной призёркой. Анастасия Агеева взяла бронзовую награду.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 января 2024

Великолучанин остановился в шаге от бронзы на первенстве СЗФО по шахматам
15 января 2024

Итоги волейбольного турнира «Старый Новый год – 2023» обсуждают в медиацентре ПАИ
15 января 2024

Подведены итоги первого рейтингового турнира Псковской области по настольному теннису
15 января 2024

Чемпионат и первенство города по спортивному ориентированию пройдут в Пскове
15 января 2024

Подведены итоги детского турнира по настольному теннису в Печорах
15 января 2024

Болельщики ФК «Луки-Энергия» выберут маскота для клуба
15 января 2024

Шахматный турнир памяти Елены Горащенковой пройдёт в Пскове
15 января 2024

Псковичи стали призёрами межрегиональных соревнований по биатлону

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...