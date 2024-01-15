Подведены итоги первого рейтингового турнира Псковской области по настольному теннису

14:59, 15 января 2024, ПАИ

Подведены итоги первого в этом году рейтингового турнира региона по настольному теннису, который прошёл в Печорах 13 января. Об этом сообщается в группе «Настольный теннис Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования собрали 25 человек. Наград удостоились спортсмены в общем и юниорском зачётах.

Степан Бутырко из Пскова взял золотую награду общего зачёта. Пскович Дмитрий Горбачев стал серебряным призёром, а пскович Владислав Михайлов разместился на третьей строчке.

Среди юниоров лучшим стал Левин Михаэль из Пскова. Второе и третье места достались дновцам Павлу Морозову и Максиму Фёдорову.

Анастасия Ильина из Пскова заняла первое место среди юниорок. Псковичка Алеся Голубович стала серебряной призёркой. Анастасия Агеева взяла бронзовую награду.

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