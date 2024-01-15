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Спорт

Чемпионат и первенство города по спортивному ориентированию пройдут в Пскове

Чемпионат и первенство Пскова по спортивному ориентированию на маркированной трассе пройдут в Корытовском лесопарке в Пскове 20 января. Об этом ПАИ рассказали в спортивном клубе ориентирования «Русь».

Чемпионат и первенство города по спортивному ориентированию пройдут в Пскове. Фото: СКО «Русь»

В соревнованиях примут участие спортсмены в 14 возрастных группах.

На дистанции будут расположены как истинные, так и ложные контрольные пункты. Задача участников – отметиться на истинных, избегая ложных. За отметку на ложном пункте спортсмен получит штраф в размере одной минуты от итогового времени.

Организаторы принимают предварительные заявки до 18 января.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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