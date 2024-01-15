Чемпионат и первенство города по спортивному ориентированию пройдут в Пскове

12:55, 15 января 2024, ПАИ

Чемпионат и первенство Пскова по спортивному ориентированию на маркированной трассе пройдут в Корытовском лесопарке в Пскове 20 января. Об этом ПАИ рассказали в спортивном клубе ориентирования «Русь».

В соревнованиях примут участие спортсмены в 14 возрастных группах.

На дистанции будут расположены как истинные, так и ложные контрольные пункты. Задача участников – отметиться на истинных, избегая ложных. За отметку на ложном пункте спортсмен получит штраф в размере одной минуты от итогового времени.

Организаторы принимают предварительные заявки до 18 января.

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