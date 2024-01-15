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Общество

Ход работ по догазификации обсудили в Великих Луках

Состоялась рабочая встреча генерального директора «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антона Дымова с главой Великих Лук Николаем Козловским, главой администрации Великих Лук Андреем Беляевым и главой Великолукского района Алексеем Кузьминым. Об этом ПАИ сообщили в компании.

Фото здесь и далее: предоставлены пресс-службой АО «Газпром газораспределение Псков»

Во время встречи они обсудили ход исполнения догазификации, соблюдение планов-графиков, проведение строительно-монтажных работ, социальную поддержку граждан на газификацию и восстановление дорожного полотна после завершения строительства.

В частности, в декабре 2023 года в Великих Луках ввели в эксплуатацию сеть общей протяженностью около 10 километров. А сейчас специалисты строят газораспределительные сети общей протяженностью около четырёх километров для догазификации деревни Рыконово Великолукского района, микрорайона Лаврино, улиц Коломенка и Интернациональная в Великих Луках.

«В ближайшее время запланированы встречи с руководителями подрядных организаций. Необходимо оптимизировать совместную работу, актуализировать графики выполнения мероприятий для успешной реализации социальной газификации», – подчеркнул Антон Дымов.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Псковской области в рамках догазификации от жителей региона принято около 20 тысяч заявок, а заключено более 17 тысяч договоров, из которых около 14 тысяч исполнены.

Напомним, что в конце декабря 2023 года АО «Газпром газораспределение Псков» и ГУ МЧС России по Псковской области подписали соглашение о взаимодействии. Оно рассчитано на дальнейшую совместную информационно-профилактическую работу с населением.

О том, как заключить новый договор на техническое обслуживание газового оборудования в Псковской области, читайте здесь.

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