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Общество

Как заключить новый договор на техническое обслуживание газового оборудования в Псковской области

С 1 сентября вступили в силу поправки в Федеральный закон «О газоснабжении в РФ», Жилищный кодекс РФ и Правила пользования газом № 410, согласно которым изменились требования к специализированным организациям, которые полномочны осуществлять техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (далее – ВДГО/ВКГО). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

жители многоквартирных домов обязаны заключить (перезаключить) договор о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования в срок до 31 декабря 2023 года. Фото: ПАИ

Теперь обслуживать ВДГО/ВКГО смогут только те организации, которые являются газораспределительными и осуществляют транспортировку газа по газораспределительным сетям.

В связи с этим жители многоквартирных домов обязаны заключить (перезаключить) договор о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования в срок до 31 декабря 2023 года.

Согласно новому закону, собственник квартиры обязан заключить договор на ТО ВКГО с той же газораспределительной организацией, с которой заключён договор на техническое обслуживание и ремонт общедомового имущества многоквартирного дома.

Для получения сведений о газораспределительной организации, с которой следует заключать договор о ТО ВКГО, необходимо обратиться в управляющую компанию, ТСЖ и так далее либо непосредственно к поставщику газа.

Для заключения договора абоненты могут обратиться в любой единый клиентский центр «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков». Также подать заявку на новый договор можно через любой МФЦ на территории Псковской области.

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