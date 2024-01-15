Пскович стал победителем всероссийских соревнований по практической стрельбе
Пскович Максим Кузь стал победителем всероссийских соревнований по практической стрельбе в дисциплине «пневматический пистолет». Старты прошли в Санкт-Петербурге, сообщается в группе «Стрелковый клуб в Пскове» в соцсети «ВКонтакте».
Максим Кузь стал чемпионом в категории «суперъюниоры» и серебряным призёром в возрастной категории среди спортсменов от 16 до 20 лет.
Также Псковскую область на соревнованиях представлял Руслан Двисов, который сумел взять серебро в категории «суперъюниоры».
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