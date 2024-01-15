Пётр Крупеня вручил благодарности псковским следователям

19:03, 15 января 2024, ПАИ

Торжественное мероприятие, приуроченное к 13-летию со дня образования Следственного комитета России, прошло 15 января в следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.



Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области.



Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области.



Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области.



Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области.



Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области.



Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области.











Мероприятие прошло под председательством руководителя следственного управления генерал-майора юстиции Петра Крупени. Он поздравил сотрудников и ветеранов следственного управления с профессиональным праздником и отметил важность работы псковских следователей в борьбе с преступностью. Отдельно Пётр Крупеня поблагодарил ветеранов ведомства, которые передали бесценный опыт молодым сотрудникам управления.

В завершение мероприятия руководитель следственного управления вручил сотрудникам, достигшим наилучших результатов в работе, почётные грамоты и благодарности.

Сегодня в России отмечают 13-ю годовщину образования Следственного комитета Российской Федерации как самостоятельного федерального государственного органа. С профессиональным праздником следователей сегодня поздравили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава города Борис Елкин.