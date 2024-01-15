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Общество

День образования Следственного комитета отмечают в России

15 января 2024 года в России отмечают 13-ю годовщину образования Следственного комитета Российской Федерации как самостоятельного федерального государственного органа, пишет calend.ru.

В 2011 году вступил в силу Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации», подписанный 28 декабря 2010 года. Это стало закономерным итогом реформы, в ходе которой были разделены функции следствия и надзора. По сути, модель развития следственных органов вернулась к идее Петра I, установив, что руководить деятельностью СК может только глава государства.

Всех причастных к празднику на своей странице в соцсети «ВКонтакте» поздравил председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Он подчеркнул, что за годы существования СК России стал важной частью правоохранительной системы. «Благодаря работе следователей и криминалистов перед судом предстали фигуранты более 84 тысяч уголовных дел, а в ходе предварительного следствия удалось добиться возмещения ущерба, причиненного потерпевшим, на сумму более 95 млрд рублей. И за этими результатами стоит кропотливый труд тысяч профессионалов», — подытожил глава следкома.

Александр Бастрыкин отметил, что следователи с самого начала работают в зоне СВО оказывают гуманитарную помощь гражданам, проживающим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Также они уделяют внимание подготовке будущих сотрудников.

«Уважаемые коллеги, еще раз поздравляю вас с днем образования Следственного комитета! В текущем году перед нами стоят важные и сложные задачи, но я уверен, что общими усилиями мы их выполним на высоком уровне! Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, благополучия и оптимизма!» - написал Александр Бастрыкин.

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