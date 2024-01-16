Работодатели рассказали, как будут заботиться о сотрудниках в этом году

08:36, 16 января 2024, ПАИ

Работодатели рассказали, как будут заботиться о своих сотрудниках в 2024 году, сообщает служба исследований hh.ru.

Как и в прошлом году, лидирующим направлением развития и внедрения в работу компаний работодатели на 2024 год указали программы эмоционального здоровья и психологической поддержки работников – в 74 % случаев.

68 % компаний заявили, что у них в текущем году в планах поддерживать и развивать физическое здоровье своих сотрудников.

Карьерным и профессиональным развитием сотрудников планируют заняться 55 % опрошенных компаний.

Ранее сообщалось, что более половины опрошенных россиян хотят сменить работу в 2024 году.

Кроме того, более 20 % россиян мечтают в 2024 году съездить в отпуск.

Напомним, что в конце 2023 года эксперты выяснили, кому в Псковской области предлагают самую высокую зарплату. Подробности – здесь.