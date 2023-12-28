Эксперты выяснили, кому в Псковской области предлагают самую высокую зарплату

10:05, 28 декабря 2023, ПАИ

Эксперты составили рейтинг самых высоких зарплат в Псковской области, сообщает hh.ru.

По итогам за год в Псковской области было открыто порядка 2 700 вакансий, предлагающих заработную плату от 140 000 рублей и выше – это на 225% больше, чем в 2022 году.

Чаще всего такую зарплату предлагают водителям (23,5% от всех вакансий с доходом свыше 140 000 рублей), токарям (11,1%) и сварщикам (7,7%). Причем интересно, что по сравнению с 2022 годом водители обогнали машинистов по динамике зарплат: в 2022 году абсолютными лидерами по числу «дорогих» вакансий были именно машинисты. За год число вакансий с высокой зарплатой для водителей выросло на 51%, а вот для машинистов снизилось на 15%.

Кроме того, в топ профессий с наибольшим количеством высокооплачиваемых вакансий также вошли менеджеры по продажам (7,4% от всего объема вакансий, что на 318% больше, чем в 2022-м). Большой рост количества «дорогих» вакансий зафиксирован для слесарей (скачок в 6 раз).

Топ необычных и редких вакансий 2023 года в Псковской области возглавляют сразу несколько вариантов работы. Достаточно редкая вакансия – укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из древесины, такому специалисту предлагали зарплату до 40 000 рублей. Искали в городе и обвальщика мяса, которому необходимо было иметь представления об анатомическом строении и расположении мышечной, жировой и соединительной тканей туш. И ещё одна важная профессия, от которой зависел вкус сосисок и колбас, – составитель фарша. Вязальщику схемных жгутов предлагали зарплату от 180 000 рублей на руки. Всех этих редких специалистов уже нашли работодатели.