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Общество

Более половины опрошенных россиян хотят сменить работу в 2024 году

54 % опрошенных россиян высказались о желании сменить работу в 2024 году, сообщает издание «Известия» со ссылкой на результаты опроса рекрутинговой компании Get experts.

Среди желающих сменить работу 17 % уже активно занимаются поиском, 18 % планируют начать искать новое место в ближайшее время, а 19 % начнут не ранее чем через год. Ещё 20 % респондентов ищут работу пассивно (рассматривают лишь входящие предложения), 26 % намерены развиваться внутри компании, в которой работают.

Причинами смены места работы в большинстве случаев (57 %) является неудовлетворенность зарплатой. Также основаниями респонденты назвали отсутствие возможности карьерного (35 %) и профессионального (24 %) роста, стрессы (22 %), отсутствие интересных задач (21 %) и профессиональное выгорание (21 %).

Работодатели в свою очередь отметили, что им стало сложнее привлечь квалифицированных специалистов. Они связывают это с высокими ожиданиями от зарплат (48 %), нехваткой компетентных кадров на рынке (41 %) и дефицитом узких специалистов (25 %).

Ранее сообщалось, что в каждой второй компании Пскова ищут новых сотрудников через рекомендации.

Ранее о зарплатных ожиданиях россиян в 2024 году рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец. Подробности читайте здесь.

Кроме того, более 20 % россиян мечтают в 2024 году съездить в отпуск.

Напомним, что в конце 2023 года эксперты выяснили, кому в Псковской области предлагают самую высокую зарплату. Подробности – здесь.

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