Поправки в законодательство коснутся всей сферы оборота отходов – глава регионального комитета по ЖКХ

10:58, 16 января 2024, ПАИ

Благодаря поправкам в региональное законодательство, которые планируется принять сегодня, 16 января, на сессии областного Собрания депутатов, будет больше механизмов по регулированию деятельности регоператора, считает председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов. В повестке регионального парламента вопрос, дополняющий содержание статьи 27.1 закона «Об исполнительных органах Псковской области», определяющей полномочия органов власти в области обращения с отходами производства и потребления.

Поправки в законодательство коснутся не только деятельности регионального оператора по работе с ТКО, но и всей сферы по обращению с отходами, подчеркнул председатель профильного комитета.

«Например, сейчас в полной мере не урегулирована деятельность по обращению с батарейками, с ртутными лампами и так далее, то есть с отходами первого и второго класса опасности. Региональный оператор – это только ТКО, то есть четвёртый и пятый класс», – сказал Сергей Грахов.

Благодаря законопроекту будет больше механизмов по урегулированию и контролю за деятельностью регионального оператора, а также по остальным сферам в обращении с отходами, заключил он.

Напомним, что сегодня, 16 января, состоится внеочередная сессия Псковского областного Собрания депутатов.

В новогодние праздники в Пскове сложилась ситуация с невывозом мусора. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, в свою очередь, провёл совещание, посвящённое проблеме, где дал жёсткие оценки работе причастных коммерческих компаний. В частности, глава региона назвал действия организаций саботажем и заявил, что во время Великой Отечественной войны за подобное ставили к стенке.

Ранее поправки прокомментировал председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов.