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Общество

Игорь Шатурный: Поправки в законодательство приведут в соответствие нормативно-правовую базу по утилизации и вывозу мусора

Поправки в региональное законодательство, которые планируется принять сегодня, 16 января, на сессии областного Собрания депутатов, прокомментировал вице-губернатор Игорь Шатурный. В повестке регионального парламента вопрос, дополняющий содержание статьи 27.1 закона «Об исполнительных органах Псковской области», определяющей полномочия органов власти в области обращения с отходами производства и потребления.

Поправки в региональное законодательство, которые планируется принять на сессии областного Собрания депутатов, прокомментировал вице-губернатор Игорь Шатурный. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В первую очередь эти поправки способствуют приведению в соответствие нормативно-правовой базы по утилизации и вывозу мусора на территории Псковской области, отметил Игорь Шатурный.

«Мы делаем это внеурочно и срочно, потому что видим созданный коллапс на территории Пскова и Псковского района. Для того чтобы оперативно реагировать на подобное, губернатор обратился в областное Собрание, чтобы оно дало все полномочия по организации вывоза, утилизации и транспортировки мусора именно правительству Псковской области и нашим профильным комитетам», – подчеркнул вице-губернатор.

На основании этого законодательства правительство подготовит нормативно-правовую базу, которая позволит проводить конкурсы, определять оператора по вывозу и утилизации отходов, а также при необходимости расторгать договор с регоператором, заключил Игорь Шатурный.

Напомним, что сегодня, 16 января, состоится внеочередная сессия Псковского областного Собрания депутатов.

В новогодние праздники в Пскове сложилась ситуация с невывозом мусора. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, в свою очередь, провёл совещание, посвящённое проблеме, где дал жёсткие оценки работе причастных коммерческих компаний. В частности, глава региона назвал действия организаций саботажем и заявил, что во время Великой Отечественной войны за подобное ставили к стенке.

Ранее поправки прокомментировал председатель регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов.

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