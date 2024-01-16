Студент ВЛГАФК стал победителем рейтингового турнира по спортивной борьбе в Хорватии
Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Садык Лалаев стал победителем рейтингового турнира United world wrestling по спортивной борьбе, который прошёл в Загребе в Хорватии с 10 по 14 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукского вуза.
Садык Лалаев добился победы в турнире по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 килограммов.
Также студент третьего курса ВЛГАФК Анвар Аллахьяров взял бронзу соревнований.
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