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Соцсфера

Материнский капитал в России увеличится до 630 тысяч на первого ребёнка

Материнский капитал в России будет проиндексирован и составит 630,4 тысячи рублей на первого ребёнка и 833 тысячи рублей на второго ребёнка с 1 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

Таким образом, маткапитал на первого ребёнка увеличится на 43,4 тысячи рублей, а на второго ребёнка – на 57,4 тысячи рублей.

По словам министра, в 2023 году наиболее популярным направлением расходования средств маткапитала стало улучшение жилищных условий.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал совет псковским семьям.

Отмечалось также, что на социальную поддержку граждан (это 40 видов различных социальных выплат и пособий для порядка 260 тысяч получателей) проектом бюджета на 2024 год предусмотрено 3,5 млрд рублей.

Кроме того, сообщалось, что с 1 января 2024 года на всех трудоспособных россиян, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, распространяется возможность бесплатно переучиваться на востребованные профессии.

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