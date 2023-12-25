На соцвыплаты и пособия в 2024 году в Псковской области запланировано 3,5 миллиарда рублей

12:18, 25 декабря 2023, ПАИ

На социальную поддержку граждан (это 40 различных видов социальных выплат и пособий для порядка 260 тысяч получателей) проектом бюджета на 2024 год предусмотрено 3,5 млрд рублей, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на сессии Псковского областного Собрания в понедельник, 25 декабря.

«Подчеркну, что все действующие меры остаются в силе, и расходы по направлению сопоставимы с прошлым годом. Были вопросы по поводу индексации – мы запланировали на 2024 год увеличение размера денежных выплат на 5,5%. На эти цели предусмотрено 114 миллионов рублей. На социальный контракт предусмотрено 369 миллионов рублей», – отметил глава региона.