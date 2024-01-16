Опубликованы видео с рождественского концерта в Доме офицеров
Видео с рождественского концерта, который прошёл в Доме офицеров сегодня, 16 января, опубликовала в своём Telegram-канале председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.
«Рождественский концерт Псковской митрополии оказался настоящим праздником для всех любителей музыки и искусства! На концерте выступил архиерейский хор Псково-Печерского монастыря, который исполнил множество духовных произведений, наполнивших зал неповторимой атмосферой. Звуки голосов сливались в единое целое, создавая волшебные мелодии, которые задели самые глубины души», – написала Ольга Тимофеева.
По её словам, настоящий восторг у зрителей вызвало выступление Псковского большого детского хора, в котором приняли участие артисты от пяти до 15 лет. На концерте также выступили Губернаторский симфонический оркестр Псковской областной филармонии и ансамбль русской музыки «Псков».
«Рождественский концерт Псковской митрополии стал настоящим музыкальным чудом и символом единения и радости», – заключила глава комитета.
Ранее сообщалось, что 20 января Псковская область впервые примет участие в III Международном музыкальном фестивале «Россия – навсегда великая страна», посвящённом народному артисту России, дирижёру и композитору Валерию Халилову.
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