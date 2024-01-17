Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

«Лыжня России» пройдёт в Псковской области 10 февраля

42-я Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдёт в Островском районе на базе центра «Юность» 10 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации лыжных гонок Псковской области.

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдёт в Псковской области 10 февраля. Фото: Федерация лыжных гонок Псковской области

В соревнованиях примут участие спортсмены от шести до 75 лет.

В рамках стартов пройдут четыре дистанции. Лыжники 2015 года рождения и моложе пройдут дистанцию в 2024 метра. Среди юношей и девушек 2006 года рождения и моложе состоится гонка на пять километров. Мужчины и женщины пробегут десять километров. Также все желающие смогут поучаствовать в благотворительном забеге на дистанцию в 2024 метра.

Победителей гонок наградят кубком, медалью и дипломом Министерства спорта России. Призёры получат медали и дипломы. Также кубком «Всей семьёй» наградят семью с наибольшим количеством детей, принявших участие в соревнованиях.

Записаться на «Лыжню России» можно на портале «Госуслуги» до 8 февраля.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 января 2024

Третий этап Кубка Псковской области по лыжным гонкам пройдёт 20 января
17 января 2024

Первый этап Кубка и первенства области по автомобильному многоборью пройдёт в Печорах
17 января 2024

«Лыжня России» пройдёт в Псковской области 10 февраля
17 января 2024

Пскович стал призёром турнира по дзюдо в Ленинградской области
16 января 2024

18 команд примут участие в чемпионате Пскова по баскетболу
16 января 2024

Студент ВЛГАФК стал победителем рейтингового турнира по спортивной борьбе в Хорватии
16 января 2024

Областные соревнования по спортивному туризму прошли в Себежском районе
15 января 2024

Блиц-турнир по быстрым шахматам для школьников прошёл в Красногородске

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...