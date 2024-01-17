«Лыжня России» пройдёт в Псковской области 10 февраля

11:35, 17 января 2024, ПАИ

42-я Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдёт в Островском районе на базе центра «Юность» 10 февраля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации лыжных гонок Псковской области.

В соревнованиях примут участие спортсмены от шести до 75 лет.

В рамках стартов пройдут четыре дистанции. Лыжники 2015 года рождения и моложе пройдут дистанцию в 2024 метра. Среди юношей и девушек 2006 года рождения и моложе состоится гонка на пять километров. Мужчины и женщины пробегут десять километров. Также все желающие смогут поучаствовать в благотворительном забеге на дистанцию в 2024 метра.

Победителей гонок наградят кубком, медалью и дипломом Министерства спорта России. Призёры получат медали и дипломы. Также кубком «Всей семьёй» наградят семью с наибольшим количеством детей, принявших участие в соревнованиях.

Записаться на «Лыжню России» можно на портале «Госуслуги» до 8 февраля.

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