Первый этап Кубка и первенства области по автомобильному многоборью пройдёт в Печорах

12:11, 17 января 2024, ПАИ

Первый этап Кубка и первенства Псковской области по автомобильному многоборью «Ледовый спринт-слалом «Печоры-1» пройдёт на картодроме «Печорский» 27 января. Об этом сообщается в группе «Автоспорт Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Протяжённость трассы составит 1 900 метров на ледовом и снежном покрытии.

За кубок поборются пилоты, достигшие 18-летнего возраста и имеющие лицензию пилота РАФ. В первенстве смогут принять участие спортсмены от 12 до 17 лет, имеющие лицензию пилота РАФ категории «Юниор».

В личных зачётах старты пройдут в шести номинациях: 2WD, 4WD, «Наша классика», «Любительский PRT», «Леди» и «Семейный».

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