181 отечественный фильм вышел в России в 2023 году

12:40, 17 января 2024, ПАИ

181 отечественный фильм вышел в России в 2023 году, сообщила министр культуры России Ольга Любимова на пресс-конференции в пресс-центре «Россия сегодня», передаёт корреспондент ПАИ.

«В 2023 году у нас вышел 181 отечественный фильм, а 40 из них было детского и семейного характера», – отметила Ольга Любимова.

При этом в 2020 году было выпущено 110 кинокартин, уточнила она. Министр также напомнила, что четыре года назад в России благодаря поручению президента Владимира Путина был запущен проект, по которому Фонд кино запустил конкурс на детское кино.

«У нас получился огромный блок семейного контента, который очень любим и невероятно востребован среди россиян», – подчеркнула Ольга Любимова.

Всего за 2023 год отечественные фильмы в кинотеатрах посмотрело 87 млн зрителей, а кассовые сборы составили 27 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что почти 15 млн человек посетило кинотеатры России в новогодние праздники.